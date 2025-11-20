Prezident Srbska Aleksandar Vučić dnes bol prítomný na regionálnej podnikateľskej konferencii Spojeného kráľovstva a Západného Balkánu venovanej inováciám v oblasti zelenej energetiky, infraštruktúry a pokrokových technológií pod názvom Building Futures. Vyhlásil, že sú možnosti spolupráce so Spojeným kráľovstvom veľké.
Dodal, že by Anglicko mohlo vo väčšej miere financovať kľúčové infraštruktúrne projekty v Srbsku a navrhol, aby jedným z projektov bola výstavba rýchlodráhy, ktorá by spojila Belehrad a Tuzlu.