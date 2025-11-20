Minister poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva Dragan Glamočić a minister hospodárstva, poľnohospodárstva a ochrany životného prostredia Ukrajiny Oleksiy Sobolev hovorili i v Kyjeve o spolupráci v oblasti poľnohospodárstva, obchodu a ekonomického rozvoja.
Na stretnutí, ktoré sa uskutočnilo na okraj Štvrtej medzinárodnej konferencie o bezpečnosti potravín Potraviny z Ukrajiny bolo konštatované, že Srbsko a Ukrajina tradične udržiavajú stabilné vzťahy a že existuje značný potenciál na ich ďalšie zlepšenie, najmä v oblasti poľnohospodárstva.
Glamočić zdôraznil, že Srbsko pozorne sleduje všetky procesy, ktoré ovplyvňujú ekonomické a poľnohospodárske trendy v regióne, a že je otvorené spolupráci, ktorá môže prispieť k rozvoju hospodárstva oboch krajín.
Témou stretnutia bola aj výmena skúseností v oblasti poľnohospodárskej výroby a modernizácie mechanizácie, ako aj o zlepšení obchodnej výmeny a spolupráce medzi srbskými a ukrajinskými spoločnosťami pôsobiacimi v oblasti poľnohospodárstva.
Pri tejto príležitosti bolo zdôraznené, že agroekologické podmienky Srbska a Ukrajiny sú podobné, čo vytvára základ na nové spoločné projekty.