1344 – položili základný kameň Katedrály sv. Víta v Prahe.
1694 – narodil sa spolutvorca prvej francúzskej encyklopédie, osvietenský filozof Francois Marie Voltaire.
1806 – dekrétom vydaným v Berlíne, vyhlásil francúzsky cisár Napoleon I. kontinentálnu blokádu Veľkej Británie.
1844 – narodil sa srbský lekár, politik a diplomat Vladan Ðorđević. Bol členom Srbskej kráľovskej akadémie, zakladateľ Srbskej lekárskej spoločnosti a Srbského červeného kríža.
1877 – Thomas Alva Edison oboznámil verejnosť so svojím vynálezom fonografu, prístroja zaznamenávajúceho a reprodukujúceho ľudský hlas a hudbu.
1882 – Srbské kráľovstvo otvorilo konzulát v Budapešti. Tento dátum sa považuje za začiatok pravidelných diplomatických vzťahov medzi Srbskom a Maďarskom.
1883 – narodil sa v Békešskej Čabe v rodine dolnozemských Slovákov konštruktér a letec Andrej Kvas, ktorý uskutočnil prvý prelet medzi Bratislavou a Trnavou a ktorého lietadlá boli zaradené do výzbroje rakúsko-uhorskej armády.
1894 – bola založená Belehradská burza.
1916 – zomrel rakúsko-uhorský cisár František Jozef I.
1946 – prvým predsedom rady ministrov (premiérom) Bulharskej republiky sa stal Georgi Dimitrov.
1995 – v americkom meste Dayton bola parafovaná dohoda o ukončení občianskej vojny v Bosne a Hercegovine.
2002 – pozvánku do NATO dostali Slovensko, Litva, Lotyšsko, Estónsko, Slovinsko, Rumunsko a Bulharsko.
2008 – z výrobnej linky spoločnosti Zastava v Kragujevci zišiel posledný exemplár automobilu Jugo s číslom 794 428.
2011 – podzemný zásobník plynu v Banatskom Dvore bol uvedený do prevádzky. Novovybudovaný sklad, dôležitý energetický uzol v juhovýchodnej Európe, bol vybudovaný v rámci strategického partnerstva Srbska s ruskou spoločnosťou Gazprom.