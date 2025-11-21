Včera večer sa pazovskému obecenstvu v tamojšej divadelnej sále v rámci 9. Pazovských divadelných dní predstavili herci z Beočína. Členovia KUS Brile – Ochotníckeho divadla zahrali predstavenie Branislava Ilića Telo v réžii Sekulu Petrovića.
Predstavenie Telo je súčasná dráma o rodinných vzťahoch. Príbeh sleduje starostlivosť syna a jeho manželky o starého dementného otca, ktorý stráca pojem o čase a priestore a žije viac v spomienkach na detstvo než v realite. Ich oddanosť otcovi postupne vedie k čoraz častejším konfliktom, ktoré nakoniec negatívne ovplyvňujú ich manželstvo a život.
Premiéra tohto divadelného predstavenia bola v marci a v Starej Pazove ho odohrali už po štrnásty raz. Súbor doteraz získal viaceré uznania na prehliadkach a festivaloch.