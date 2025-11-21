Predseda vlády Srbska Đuro Macut dnes pricestoval do paláca Brigade v Tirane, kde sa zúčastňuje na samite lídrov západného Balkánu. Na samite ho privítal albánsky premiér Edi Rama.
Okrem lídrov západného Balkánu sa na podujatí zúčastňuje aj európska komisárka pre rozšírenie Marta Kosová, ktorá spolu s Ramom samit otvorí.
Srbský premiér bude spolu s Kosovou a ďalšími lídrami regiónu diskutovať na paneli venovanom Plánu rastu pre západný Balkán.
V delegácii premiéra Macuta sú aj ministri Nemanja Starović a Jagoda Lazarevićová.
Cieľom samitu je posilnenie ekonomickej a politickej spolupráce medzi západným Balkánom a EÚ. Lídri regiónu a komisárka pre rozšírenie budú rokovať o Pláne rastu, ekonomickej integrácii a krokoch smerom k jednotnému trhu Európskej únie.