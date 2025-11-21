Dnes sa začína 59. Stretnutie v pivnickom poli, a to otvorením výstavy ručných prác a tradičného odevu, ktorú pripravili Spolok žien Pivnica a Asociácia slovenských spolkov žien v miestnostiach Dobrovoľného hasičského spolku Pivnica.
Pred slávnostným otvorením festivalu a prvým súťažným koncertom bude aj otvorenie výstavy Múzea vojvodinských Slovákov Z kultúrnych dejín vojvodinských Slovákov, ako aj výstavy obrazov pivnických umelcov z 1. obnoveného výtvarného tábora Farby Pivnice.
O 20. hodine sa začína prvý súťažný koncert, ktorý bude v priamom prenose na druhom programe RTV.
Tohto roku na festivale vystúpi 28 spevákov.