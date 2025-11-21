Kancelária pre IT a eUprava v spolupráci s Programom OSN pre rozvoj (UNDP) predstavila interaktívnu mapu ekosystému umelej inteligencie Srbska, ktorá na jednom mieste zobrazuje všetkých kľúčových aktérov formujúcich rozvoj umelej inteligencie v Srbsku a ich iniciatívy.
Mapa spája údaje z viacerých relevantných zdrojov, vrátane údajov iniciatívy Digitálne Srbsko o domácich AI start-upoch, údajov o projektoch umelej inteligencie podporených Fondom pre vedu a Inovačným fondom, ako aj údajov o aktéroch AI a inovačného ekosystému a Obchodnej komory Srbska.
Ako zdôrazňujú z ministerstva, to umožňuje používateľom, aby jednoducho a samostatne vyhľadávali, filtrovali a analyzovali domáci ekosystém umelej inteligencie z rôznych uhlov, alebo aby využili niektorý z 20 vopred definovaných pohľadov na domáci ekosystém AI.
Zdroj: www.it.gov.rs