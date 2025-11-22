1868 – konalo sa prvé divadelné predstavenie novovzniknutého národného divadla v Belehrade.
1869 – narodil sa francúzsky spisovateľ André Gide, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru z roku 1947.
1877 – narodil sa významný maďarský básnik Endre Ady.
1890 – narodil sa francúzsky generál, politik a štátnik Charles de Gaulle, ktorý bol prvým prezidentom 5. francúzskej republiky.
1906 – Medzinárodná rádio-telegrafná konferencia v Berlíne predstavila svetový signál pre lode v núdzi – SOS.
1916 – zomrel (na predávkovanie narkotikami) americký spisovateľ Jack London.
1917 – založili kanadskú Národnú hokejovú ligu (NHL).
1925 – narodil sa vojvodinský básnik Andrej Ferko, autor diel Okovaná krv a Krídla na zemi.
1938 – nadobudol platnosť zákon o autonómii Slovenskej krajiny a zároveň bol obnovený názov Česko-slovenská republika.
1963 – zomrel na následky atentátu demokrat, americký prezident John Fitzgerald Kennedy.
1989 – Juhoslávia uznala Kórejskú republiku (Južná Kórea) a rozhodla sa nadviazať s ňou diplomatické styky.
1989 – v Bratislave na Námestí SNP sa uskutočnilo prvé masové protestné zhromaždenie občanov.
1990 – Margaret Thatcherová odstúpila z funkcie britskej premiérky.
1995 – po 1253 dňoch blokády Bezpečnostná rada OSN jednomyseľne pozastavila sankcie proti JZR.
2005 – za nemeckú kancelárku bola po prvý raz zvolená žena. Stala sa ňou predsedníčka kresťanských demokratov CDU Angela Merkelová.