Primátor Nového Sadu Žarko Mićin dnes vystúpil na podujatí Globálny dialóg primátorov 2025, ktoré sa koná v Nankingu v Čínskej ľudovej republike za účasti primátorov a zástupcov miest z celého sveta. Cieľom fóra je výmena skúseností v oblastiach mestského rozvoja, udržateľnosti, správy kultúrneho dedičstva a posilňovania medzinárodnej spolupráce.
Na fóre sa diskutovalo o ochrane kultúrneho dedičstva, zelenom rozvoji, inteligentných technológiách v riadení miest, ako aj o výzvach, ktorým čelia mestá na brehoch veľkých riek v 21. storočí.
Primátor Mićin predstavil účastníkom fóra historický, kultúrny a ekonomický rozvoj Nového Sadu, pričom zdôraznil strategickú úlohu mesta na Dunaji, jeho európsky význam a úspechy v oblasti kultúry, športu, technológií a inovácií.
Osobitne vyzdvihol získanie titulov Európske hlavné mesto kultúry 2022, Európske hlavné mesto mládeže 2019, ako aj skutočnosť, že Nový Sad sa v roku 2025 stáva Európskym hlavným mestom športu. Zdôraznil aj to, že je Nový Sad členom siete kreatívnych miest UNESCO a že sa v januári tohto roku stal prvým mestom v tomto regióne Európy, ktoré získalo prestížne označenie Ramsar Wetland City.
„Je pre mňa veľkou cťou a privilégiom, že Nový Sad dostal pozvanie reprezentovať našu krajinu na takomto významnom svetovom fóre. Bola to výnimočná príležitosť vymeniť si skúsenosti s mestami z celého sveta, učiť sa jedni od druhých a predstaviť všetko, čo sme ako mesto dosiahli v oblastiach kultúry, športu, zelenej politiky, technológií a inovácií. Nový Sad je mesto s hlbokými historickými koreňmi, ale aj mesto, ktoré odvážne buduje svoju budúcnosť. Som presvedčený, že takéto formy spolupráce prinesú novú energiu, ešte silnejší rozvoj a potenciálne aj konkrétne projekty pre Nový Sad, ktoré ešte viac zvýšia kvalitu života jeho obyvateľov,“ povedal primátor Mićin.