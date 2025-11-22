Na doskách, čo svet znamenajú, včera večer v rámci 9. Pazovských divadelných dní vystúpili divadelníci z Belehradu. Členovia Akademického KUS Branka Krsmanovića v Belehrade (známejšie pod menom Krsmanac) zahrali divadelné predstavenie Nebojšu Romčevića Laki komad v réžii Nemanju Simića a Aleksandra Batu Stojanovića.
Laki komad je vtipná a premyslená dráma, ktorá ironickým spôsobom skúma svet divadla, umenia a každodenného života. Prostredníctvom príbehu mladého dramatika autor vtipne osvetľuje večný boj medzi umeleckými ideálmi a očakávaniami trhu. Hra je satirická, ale aj emotívna, prináša postavy s autentickými dilemami a slabosťami. V šesťčlennom hereckom súbore hrá aj Staropazovčan Filip Medić, ktorý stvárňuje postavu narkomana. V Starej Pazove bolo ich desiate vystúpenie s týmto divadlom.
Akademický KUS Branka Krsmanovića v Belehrade je jeden z vedúcich KUS v Srbsku. V rámci spolku bolo akademické divadlo založené v roku 1922 a toto bolo ich prvé vystúpenie na festivale Pazovské divadelné dni.
Dnes večer na festival pricestujú divadelní ochotníci z Ubu. Členovia Divadla Rašu Plaovića v Ube vystúpia s predstavením Zlatana Fazlagića a Zorana Bačića Ljubavno pismo v réžii Duška Aškovića.