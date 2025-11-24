1331 – zomrel srbský kráľ Stefan Dečanski Nemanjić, syn kráľa Milutina, za ktorého vlády si Srbsko zabezpečilo nadvládu na Balkánskom polostrove.
1632 – narodil sa holandský filozof židovského pôvodu Baruch de Spinoza, tvorca monistického determinizmu.
1642 – holandský moreplavec Abel Janson Tasman objavil ostrov južne od Austrálie a nazval ho Van Diemenova zem. Tento ostrov bol neskôr na jeho počesť pomenovaný Tasmánia.
1859 – britský prírodovedec Charles Darwin publikoval Pôvod druhov (The Origin of Species).
1906 – narodil sa v Ružomberku spisovateľ a autor kníh pre deti (Babička rozpráva, Rozprávky zo života zvierat, Najkrajšie rozprávky sveta) Ján Bohúň
1918 – zhromaždenie v Rume rozhodlo o pripojení Sriemu ku Kráľovstvu Srbska. Na druhý deň Veľké národné zhromaždenie v Novom Sade rozhodlo, že celá Vojvodina by sa mala pripojiť k Srbsku.
1941 – v druhej svetovej vojne začala nemecká ofenzíva na slobodnom území v západnom Srbsku známom ako Užická republika.
1963 – majiteľ nočného klubu v americkom Dallase Jack Ruby zastrelil pred televíznymi kamerami Lee Harveyho Oswalda, údajného vraha amerického prezidenta J.F. Kennedyho.
1974 – americký prezident Gerald Ford a sovietsky vodca Leonid Brežnev dosiahli vo Vladivostoku dočasnú dohodu o obmedzení útočných strategických jadrových zbraní.
1989 – Nežná revolúcia: Na nátlak demonštrujúcich odstúpil predseda Ústredného výboru (ÚV) Komunistickej strany Československa (KSČ) Miloš Jakeš a spolu s ním aj všetci ministri komunistickej vlády.
1991 – zomrel na AIDS britský spevák, klavirista a skladateľ legendárnej rockovej skupiny Queen Freddie Mercury.
2013 – v Šajkaši neďaleko Nového Sadu sa začali práce na úseku Južného prúdu cez Srbsko. V ten istý deň v Belehrade podpísali Srbsko a Ruská federácia tri zmluvy o preprave plynu cez Srbsko.