Vláda Srbska dnes zasadá a hlavnou témou rokovania je aktuálna energetická situácia v krajine. Zasadnutie prichádza deň po tom, čo sa prezident Aleksandar Vučić stretol s tímami zodpovednými za energetickú stabilitu a bezpečnosť.
Po stretnutí prezident uviedol, že boli prerokované všetky súčasné výzvy v energetike a prijaté dôležité závery s cieľom ochrániť záujmy štátu. Zdôraznil, že cieľom je zabezpečiť bezpečné a spoľahlivé zásobovanie energiami pre občanov aj hospodárstvo.
Dnes alebo zajtra sa očakáva odpoveď Spojených štátov týkajúca sa ďalšieho fungovania Naftového priemyslu Srbska (NIS).