Môžeme povedať, že taliansky tenis v poslednom období absolútne dominuje. Veľmi dobrí tenisti v rámci podujatí ATP, predovšetkým Jannik Sinner to potvrdzujú na individuálnej úrovni, no rovnako presvedčiví sú Taliani aj v tímových podujatiach. Konštatujeme to na základe faktu, že sa talianskym tenistom podarilo obhájiť titul v Davisovom pohári, čím sa opäť stali tenisovými majstrami sveta.
Vo finále v Bologni zdolali Španielsko výsledkom 2 : 0. Rozhodujúci druhý bod získal v súboji tímových jednotiek Flavio Cobolli, ktorý zvíťazil nad Jaumem Munarom, a to po obrate, keďže bolo 1 : 6, 7 : 6 a 7 : 5.
Taliansko tak aj v tejto sezóne ovládlo tímové súťaže aj mužov, ale aj žien. V septembri totiž Talianky vo finále Pohára Billie-Jean Kingovej v Číne zdolali Američanky rovnako 2 : 0.
Keď sa vrátime k tenistom a nedeľnému finále v Bologni, treba spomenúť, že cestu k triumfu kliesnil najprv v prvej dvojhre Matteo Berrettini, ktorý zdolal Pabla Carrena Bustu 6 : 3, 6 : 4. V tom stretnutí Berrettini hral na vysokej úrovni a Španiel v podstate nemal šancu získať bod pre svoju reprezentáciu. Taliani sa ujali vedenia, ale druhý zápas v prvom sete hral Munar fantasticky a súpera deklasoval výsledkom 6 : 1. V tomto dejstve Munar zobral Cobollimu prvé dve podania a doviedol ho relatívne ľahko k úspešnému koncu.
Oveľa dramatickejšie diania na kurte priniesol druhý set, v ktorom stratili obaja hráči prvé servisy. V ďalšom priebehu si svoje servisy udržali, o víťazovi setu tak rozhodoval tajbrejk. V ňom vyhral po dvanástich loptičkách Cobolli, bolo 7 : 6 a duel tak smeroval do rozhodujúceho tretieho setu.
V poslednej časti, ako sa neskoršie potvrdilo, hrali obaja tenisti príliš isto a darilo sa im na vlastné podávanie získať gem. Vyrovnane bolo až do stavu 5 : 5, rivali nemali šancu ani na jeden brejkbal.
Rozhodujúci bol 11. gem, v ktorom sa Cobollimu konečne podarilo získať break proti Španielovi, a potom v ďalšom podával na konečný triumf. V tom Talian hral na úrovni, bez chyby, a tak získal ďalší gem, siedmy v treťom sete a vyhral 7 : 5. Pred domácimi divákmi vybojoval pre Talianov tretiu trofej v rade v Davisovom pohári.
Taliansko vyhralo prestížnu súťaž štvrtýkrát v histórii, prvý raz sa mu to podarilo v roku 1976, ale neskoršie potom už vyhrávali v rokoch 2023 proti Austrálii, vlani proti Holandsku a tentoraz teda proti Španielsku.
Taliani sa tešili z titulu aj napriek absencii svetovej dvojky Jannika Sinnera a ďalšieho hráča z Top 10 ATO poradovníka Lorenza Musettiho.
Aj Španielsku chýbal vo finále ich najlepší hráč – líder svetového rebríčka Carlos Alcaraz, ktorý sa na poslednú chvíľu z finálového turnaja odhlásil pre zranenie. Španielsko malo šancu získať siedmu trofej v Davis Cup, ale im to nevyšlo, takže zatiaľ posledná datuje z roku 2019, keď vyhrali proti Kanade.
Ako sme spomenuli, Talianky sú tiež veľmi úspešné a v septembri tiež získali ďalšiu trofej v Pohári Billie-Jean Kingovej. Ženská talianska selekcia vyhrala aj v minulom roku.
Keď sa pozrieme na zoznam najúspešnejších v mužskej a ženskej konkurencii, treba poznamenať, že sú najlepší Američania, ktorí majú 32 titulov, ale posledný z roku 2007. Nasleduje Austrália, ktorá vyhrala poslednýkrát v roku 2003, a potom ešte aj Veľká Británia a Francúzsko. Srbsko vyhralo raz, v roku 2010 na domácej pôde.
V dámskej konkurencii tiež vedú USA, nasledujú Československo / Česko, potom aj Austrália a Taliansko.