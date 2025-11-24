Rada pre kultúru Obce Kovačica a Dom kultúry Mihajla Pupina v Idvore vyhlásili 9. ročník súťaže Mihajlo Pupin – vedec, vlastenec, humanista.
Tohtoročný ročník je venovaný témam Predstavivosť, vytrvalosť a práca posúvajúce hranice nemožného a významným jubileám – 90. výročiu založenia Pupinovho národného domu, 110. výročiu založenia NASA a 125. výročiu objavu Pupinovej cievky.
Súťaž prebieha od 1. decembra 2025 do 15. februára 2026 a výsledky budú zverejnené 25. februára 2026.
Zúčastniť sa môžu autori výtvarných, hudobných, literárnych a multimediálnych prác.
Práce je možné zasielať poštou na adresy Domu kultúry v Idvore alebo Obce Kovačica, prípadne elektronicky na e-mail savetzakulturu.ok@gmail.com.