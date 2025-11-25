1758 – Briti okupovali Senegal.
1826 – narodil sa srbský literát Jovan Ðorđević. Študoval filozofiu a medicínu v Pešti. Zaoberal sa publicistikou a novinárstvom. Je zakladateľom Srbského národného divadla v Novom Sade a jeden zo zakladateľov Národného divadla v Belehrade.
1837 – narodil sa v Liptovskej Sielnici evanjelický kňaz, etnograf a jazykovedec Adolf Peter Záturecký, ktorý zozbieral a knižne vydal Slovenské príslovia a porekadlá.
1844 – narodil sa nemecký inžinier, priekopník vo vývoji automobilových motorov Carl Friedrich Benz.
1853 – narodil sa v Potoku na Gemeri jazykovedec, literárny historik, spisovateľ, redaktor a doživotný správca Matice slovenskej Jozef Škultéty, ktorý spolu zo Svetozárom Hurbanom Vajanským obnovili vydávanie Slovenských pohľadov a vydal viacero kníh s prevažne literárnohistorickou tematikou.
1867 – švédsky priemyselník Alfred Nobel dostal patent na výbušninu dynamit.
1914 – zomrel srbský hudobný skladateľ slovinského pôvodu Davorin Jenko, autor hudby k srbskej štátnej hymne Bože pravde.
1918 – Veľké národné zhromaždenie v Novom Sade vyhlásilo pripojenie Vojvodiny k Srbsku. Veľké národné zhromaždenie Srbov, Bunevcov a ďalších Slovanov z Banátu, Bačky a Baranje rozhodlo, že Vojvodina musí byť pripojená k Srbskému kráľovstvu.
1975 – Juhoamerická krajina Surinam získala nezávislosť. Surinam bol od roku 1667 kolóniou Holandska pod názvom Holandská Guyana a od roku 1954 mal autonómiu.
1992 – Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky schválilo ústavný zákon o zániku spoločnej federácie, ktorý nadobudol platnosť o polnoci z 31. decembra 1992 na 1. januára 1993. Dňa 31. decembra 1992 – o 24. hodine zanikla ČSFR a následne vznikli dve samostatné republiky – Česká republika a Slovenská republika.
2001 – americká súkromná spoločnosť ATC (Advanced Cell Technology) z mesta Worcester v štáte Massachusetts oznámila, že naklonovala ľudské embryo.
2016 – zomrel Fidel Castro, dlhoročný líder Kuby.