Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v spolupráci s národnostnými radami vlašskej, bunjevskej a bosnianskej národnostnej menšiny akreditovala odborné zdokonaľovanie učiteľov na tri školské roky na Pedagogickom ústave Vojvodiny.
Dňa 22. novembra sa v meste Donji Milanovac konalo akreditované odborné zdokonaľovanie pedagógov pod názvom Poznanie našich národných kultúr. Hostiteľom školenia bola vlašská národnostná rada a projekt podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Cieľom seminára bolo predstaviť pedagógom, ktorí pracujú so žiakmi národnostných menšín, ako možno prvky národnej kultúry zaradiť do vyučovania rôznych predmetov.
Príklady dobrej praxe, ako aj výsledky vyučovania a vzdelávania a učebnice v slovenskom jazyku a doplnky k učebniciam predstavili PaedDr. Svetlana Zolňanová, koordinátorka Výboru pre vzdelávanie NRSNM, a Tatiana Naďová, externá poradkyňa na Školskej správe v Novom Sade. Danijela Pejčićová a Tatjana Dražilovićová predstavili časť vlašskej národnej kultúry a svoje učebnice vlašskej reči s prvkami národnej kultúry. Dvadsaťjeden účastníkov seminára malo možnosť zapojiť sa do rôznych diskusií, prezentovať svoje skúsenosti z praxe a zapojiť sa do kreslenia či výroby súčastí kroja, ktoré mohli použiť v určitých častiach hodiny, s objasnením, ako a pri akých príležitostiach sa nosia určité časti kroja alebo pri akých zvykoch sa určité časti predmetu používajú.
Zdroj: NRSNM