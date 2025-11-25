Aj keď je december predo dvermi, športový rok sa z hľadiska kontinentálnych či svetových podujatí ešte neskončil. Tradične sa koncom roka konajú hádzanárske podujatia v ženskej konkurencii, tak Majstrovstvá Európy (v párnych rokoch), ako aj svetové turnaje (v nepárnych rokoch). Už v stredu odštartujú Svetové majstrovstvá hádzanárok, ktoré budú už 27. ročníkom tohto medzinárodného šampionátu, ktorý organizuje IHF, čiže Medzinárodná hádzanárska federácia pre ženské národné tímy z celého sveta. Turnaj sa bude konať teda od 26. novembra do 14. decembra 2025.
Tento rok šampionát spoločne organizujú Nemecko a Holandsko, dve veľmi silné a kvalitné reprezentácie v kontexte dámskej hádzanej. Zároveň pôjde o štvrtýkrát v histórii, čo sa šampionát koná v spoločnej réžii a plánované je, že sa finále bude hrať v Rotterdame.
Tretíkrát sa na turnaji zúčastní 32 tímov, nadväzujúc na rozšírenie formátu z roku 2021, keď sa prvýkrát hralo s takýmto počtom účastníkov. Predtým dlhé roky súťažilo na záverečnom podujatí 24 selekcií (presnejšie v období rokov 1997 až 2019).
Skôr kontinentálne šampionáty slúžili ako kvalifikačné turnaje, s výnimkou Európy, ktorá využíva aj vlastný kvalifikačný proces.
Kvalifikácia prebiehala od októbra 2024 do apríla 2025. Svoj debut na šampionáte zažijú Egypt, Faerské ostrovy a Švajčiarsko, pričom Faerské ostrovy sa stanú najmenšou krajinou, ktorá sa kedykoľvek na dámsky šampionát sveta kvalifikovala.
Obhajcom titulu majsteriek sveta je Francúzsko, ktoré zvíťazilo v edícii 2023 po finálovom víťazstve nad Nórskom 31 : 28 v Herningu.
Na turnaji súťaží aj Srbsko, ktoré je zaradené do základnej skupiny C, v ktorej za rivalov má silné selekcie Islanda a hostiteľa Nemecka, zatiaľ čo v prvom kole súperom bude na papieri najslabší rival, Uruguaj.
Naša selekcia v dňoch za nami hrala na prípravnom turnaji v Nórsku a zažila tri prehry – najprv proti Maďarsku 25 : 29, potom proti Španielsku 27 : 29 a v poslednom zápase aj proti olympijským majsterkám a jednej z najlepších selekcií sveta Nórsku veľmi ťažko, až 19 : 38. Tak naše odchádzajú na turnaj po troch prehrách proti silným celkom, ale museli by sme byť reálni a uznať, že by prípadný postup zo základnej skupiny už bol považovaný za úspech.
Majstrovstvá sveta IHF v hádzanej žien sa organizujú od roku 1957. Európske tímy získali titul zakaždým, s výnimkou dvoch ročníkov – v roku 1995, keď zvíťazila Južná Kórea ako prvý tím mimo Európy a v roku 2013, keď triumfovala Brazília ako prvé družstvo z Ameriky. Zaujímavo, Brazília vtedy vyhrala nad Srbskom vo finále, na turnaji, ktorý naša krajina aj organizovala.
Na prvom šampionáte sa zúčastnilo iba deväť tímov. Počet účastníkov postupne rástol až na súčasných 32. V roku 1977 bol zavedený B-turnaj a neskôr v roku 1986 aj C-turnaj, ktoré slúžili ako kvalifikácia pre hlavné majstrovstvá.
Kvalifikačné turnaje boli v roku 1993 nahradené terajším kvalifikačným systémom, ktorý je založený na kontinentálnych konfederáciách. Práve od uvedeného roku sa šampionát koná každé dva roky, dovtedy sa hralo každé štyri roky. Prvých päť turnajov sa konalo v lete alebo na začiatku jesene, zatiaľ čo zvyšné ročníky sa odohrávali v novembri alebo decembri.
Naša reprezentácia od striebra v roku 2013, ktoré, ako sme spomenuli, získané bolo na domácej pôde, nemala výraznejšie úspechy. V roku 2019 Srbsko bolo šieste, ale nemali by sme mať ilúziu, že je to ktovieaký úspech. Po tom turnaji nasledovali podujatia, na ktorých Srbsko obsadilo 12. miesto (2021) a v roku 2023 Srbsko obsadilo 21. pozíciu.