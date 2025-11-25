Rozhodnutím Veľkého národného zhromaždenia Srbov, Bunjevcov a ostatných Slovanov Banátu, Báčky a Barane v Novom Sade 25. novembra 1918 bolo vyhlásené pripojenie Vojvodiny ku Kráľovstvu Srbska.
Na zasadnutí zhromaždenia sa zúčastnilo 757 poslancov zvolených zo všetkých častí Vojvodiny v súlade s vyhlásením Srbského národného výboru zo 17. novembra. Bol predpokladaný výber jedného poslanca na tisíc obyvateľov. Medzi poslancami bolo 578 Srbov, 84 Bunjevcov, 62 Slovákov, 21 Rusínov, 6 Nemcov, 3 Šokcov, 2 Chorváti a jeden Maďar. Medzi poslancami bolo aj sedem žien.
Predsedníčka Pokrajinskej vlády Maja Gojkovićová dnes položila veniec v Novom Sade pri pamätnej tabuli na budove, kde Veľké národné zhromaždenie Srbov, Bunjevcov a ostatných Slovanov prijalo historické rozhodnutie o pripojení Vojvodiny k Srbsku. Okrem Gojkovićovej vence k 107. výročiu položili aj zástupcovia vlády Srbska, zástupca primátora Nového Sadu Đurađ Jakšić a predsedníčka Zhromaždenia mesta Nový Sad Dina Vučinićová.