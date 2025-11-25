V pivnickom Dome kultúry sa od 21. do 23. novembra konal 59. ročník Stretnutia v pivnickom poli, ktorého súčasťou boli aj štyri sprievodné podujatia.
Program festivalu sa prakticky začal už v sobotu 15. novembra výtvarným táborom pivnických umelcov, ktorý sa uskutočnil v priestoroch Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Pivnica. Centrálny festivalový program odštartoval v piatok 21. novembra otvorením troch sprievodných podujatí.
V Hasičskom dome bola popoludní otvorená výstava ručných prác a zároveň predajný bazár, ktorý spoločne zorganizovali Asociácia slovenských spolkov žien a Spolok žien z Pivnice. Tohto roku sa bazára zúčastnilo 5 slovenských spolkov žien, a to z Pivnice, Hložian, Lalite, Báčskeho Petrovca, Kulpína a zo Silbaša. Na tomto podujatí si početní návštevníci mali možnosť nakúpiť rôzne dekoratívne predmety, ako aj gastronomické špeciality. V mene Spolku pivnických žien sa prihovorila návštevníkom Anna Grňová, v mene ASSŽ Viera Miškovićová a v mene organizátorov festivalu Miroslav Pap, ktorý bazár aj otvoril.
V Dome kultúry boli otvorené ďalšie dve výstavy. Ako prvú otvorili panelovú výstavu Múzea vojvodinských Slovákov pomenovanú Z kultúrnych dejín vojvodinských Slovákov, ktorú návštevníkom predstavila riaditeľka tejto ustanovizne Anna Séčová-Pintírová.
Ďalej otvorili aj výstavu, ktorú pomenovali Farby Pivnice. Táto predstavila obrazy, ktoré namaľovali pivnickí umelci na obnovenom výtvarnom tábore. K panelovej výstave boli v priestore Divadelného salóna predstavené aj krojované bábiky Juliany Rajčanovej, ako aj čepce a svadobný veniec, ktoré sú v zachovalosti rodiny Séčovej.
Viac o výstave a tvorbe aktuálnych pivnických umelcov hovorila Andrea Merníková-Šimonová, jedna z organizátorov tábora a výstavy. Na záver obe výstavy otvorila Anna Speváková, riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, ktorá pochválila snahu organizátorov nainštalovať dve výstavy a umelcov opäť sa zoskupiť a pôsobiť na umeleckom poli vojvodinských Slovákov. Moderátorkou vernisáže bola Hana Hodoličová, kým hudobný bod tvorila dvojica – spevák a vlaňajší víťaz festivalu Vladimír Kriška a harmonikár Štefan Chrček.