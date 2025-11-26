1346 – Karol IV. bol v Bonne korunovaný na kráľa Svätej ríše rímskej.
1516 – zomrel taliansky maliar Giovanni Bellini, jeden zo zakladateľov benátskej školy. Bol učiteľom Giorgioneho a Tiziana.
1653 – zomrel v Bratislave uhorský palatín a dedičný župan Bratislavskej stolice Pavol Pálfi.
1820 – v Bratislave koncertoval vtedy ešte len deväťročný Franz Liszt.
1832 – v New Yorku dali do prevádzky prvú konskú mestskú železnicu na svete Harlem Railway.
1855 – zomrel poľský básnik, dramatik a publicista Adam Mickiewicz, bojovník za slobodu poľského národa a hlavný predstaviteľ poľského romantizmu.
1858 – narodila sa v Starej Turej charitatívna pracovníčka a skladateľka piesní Mária Royová, ktorá sa spolu so sestrou Kristínou zapísala do povedomia ľudí svojou priekopníckou charitatívnou prácou.
1893 – zomrel srbský filozof, spisovateľ a politik Milan Kujundžić Aberdar, jeden z prvých profesorov filozofie na belehradskej Veľkej škole, člen Srbskej kráľovskej akadémie, predseda Zhromaždenia Srbska a minister školstva.
1910 – zomrel srbský spisovateľ Laza Kostić. Do poézie vniesol nové a odvážne formy a obohatil srbský spisovný jazyk o nové výrazy.
1922 – Howard Carter a Lord Carnarvon vstúpili do hrobky faraóna Tutanchamona.
1940 – nacisti postavili okolo varšavského geta múr, v ktorom izolovali 500-tisíc Židov.
1995 – v Rajeckej Lesnej bol sprístupnený Slovenský betlehem – unikátne rezbárske dielo Jozefa Pekaru.
1998 – Japonsko v spoločnej deklarácii počas návštevy čínskeho prezidenta Ťiang Ce-mina vyjadrilo „hlbokú ľútosť“ nad činmi, ktoré podniklo v Číne počas druhej svetovej vojny.
2006 – Švajčiari sa v referende rozhodli poskytnúť ekonomickú pomoc najnovším členom Európskej únie vo výške jednej miliardy frankov (620 miliónov eur).
2014 – slava bola na základe rozhodnutia príslušného medzivládneho výboru zaradená do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Toto je prvý záznam kultúrnych hodnôt zo Srbska na tomto zozname.