Včera sa v priestoroch Miestneho spoločenstva Kysáč, ako aj v teréne, uskutočnilo stretnutie predstaviteľov Mesta Nový Sad Vanje Petkovićovej, členky Mestskej rady pre ekológiu, energetickú efektívnosť a ochranu životného prostredia, Jeleny Moravskej, námestníčke Mestskej správy pre ochranu životného prostredia, Mišu Lovrića, vedúceho technického úseku VKP Čistoća Nový Sad, ako aj Jána Vozára, predsedu Rady Miestneho spoločenstva, a členov Rady MS Jána Pálika a Vladimíra Saba.
Diskusia otvorila nové iniciatívy týkajúce sa dlhodobého riešenia problému čiernych skládok, zlepšenia ekologickej situácie v Kysáči, ako aj plánovania nových projektov s VKP Čistoća, vrátane pilotného programu, ktorý by bol najskôr realizovaný práve v Kysáči.
Jednou z prioritných záležitostí RMS Kysáč je zlepšenie životného prostredia v Kysáči a snaha o čo čistejší Kysáč.