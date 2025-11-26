Dnes na nádvorí Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci si pripomenuli 81. výročie založenia XIV. Vojvodinskej údernej slovenskej brigády.
Predstavitelia lokálnej samosprávy – predsedníčka obce Viera Krstovská a predseda Zhromaždenia obce Michal Hataľa, ako aj riaditeľka gymnázia Daniela Marková položili veniec k pamätníku na školskom dvore.
Pri tejto príležitosti si pozreli aj spomienkovú izbu 14. Vojvodinskej údernej slovenskej brigády, ktorá vznikla pri výstavbe gymnaziálneho pavilónu.