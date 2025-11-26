Primátor Nového Sadu Žarko Mićin sa v mestskej radnici stretol s veľvyslancom a šéfom Delegácie Európskej únie v Srbsku Andreasom von Beckerathom a jeho spolupracovníkmi.
Veľvyslanec von Beckerath zablahoželal mestu Nový Sad k úspešnej realizácii európskych projektov a získaniu európskych titulov, pričom zdôraznil, že doterajšie výsledky sú dobrým základom pre ďalšie prehlbovanie spolupráce, uvádza sa v oznámení.
Primátor Mićin vyjadril osobitnú vďaku za dlhoročnú a významnú podporu mnohým projektom v Novom Sade, ktoré konkrétne prispievajú k rozvoju mesta, modernizácii inštitúcií a lepšej kvalite života všetkých obyvateľov Nového Sadu. Zároveň poďakoval za nepretržitú podporu, ktorú Európska únia poskytuje európskej ceste Srbska, pričom zdôraznil, že Nový Sad je príkladom prostredia, ktoré tradične pestuje európske hodnoty a je známe harmonickým spolužitím rôznych národov.