Minister financií Siniša Mali dnes uviedol, že poľnohospodárstvo je pre súčasnú vládu mimoriadne dôležité, a ako povedal, rozpočet na poľnohospodárstvo v budúcom roku bude predstavovať 147,5 miliardy dinárov, pričom v roku 2012 to bolo 40 miliárd dinárov.
„To, ako veľmi sme odhodlaní venovať sa poľnohospodárstvu, najlepšie ukazuje skutočnosť, že už v tomto roku máme najväčší rozpočet na poľnohospodárstvo v histórii, v ktorom budeme pokračovať aj v roku 2026. Čo sa týka čísel, výdavky na poľnohospodárstvo v rozpočte na rok 2026 predstavujú 136,5 miliardy dinárov. K tomu pripočítajte ďalších 11 miliárd dinárov, ktoré sa poľnohospodárom vrátia prostredníctvom refundácie spotrebnej dane z paliva,“ povedal Mali v Národnom zhromaždení Srbska.