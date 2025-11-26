V stredu 3. decembra o 17. hodine Združenie Ljubav pobeđuje zorganizuje v PU Kolibrík v Kovačici podujatie zamerané na podporu inklúzie pod názvom Spoločne v hre.
Program bude pozostávať z troch dielní: edukačnej, rekreačnej a kreatívnej, ktoré budú viesť profesorky, defektologička a logopedička. Aktivity sú pripravené pre deti vo veku od 3 do 13 rokov.
Cieľom podujatia je posilňovať spolupatričnosť medzi deťmi, rozvíjať ich empatiu a podporovať ich rozmanitosť.
Inklúzia umožňuje každému dieťaťu, vrátane detí s autizmom či inými vývinovými ťažkosťami rásť v prostredí, ktoré ich podporuje a rešpektuje. Spoločné hry a aktivity zároveň pomáhajú deťom budovať sebavedomie a vytvárať základ zdravého a tolerantného spoločenstva.