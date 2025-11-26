Minister poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva Dragan Glamočić prijal včera na pôde Ministerstva veľvyslanca Iránskej islamskej republiky v Srbsku Mohammada Sadegha Fazliho.
Ako sa uvádza v oznámení ministerstva, na stretnutí sa zamerali na spôsoby zlepšenia bilaterálnej spolupráce obidvoch krajín v oblasti poľnohospodárstva, potravinárskeho priemyslu, živočíšnej výroby a ochrany rastlín.
Minister Glamočić oboznámil veľvyslanca Fazliho s potenciálom Srbska v oblasti výroby obilnín, krmív, osív a poľnohospodárskej mechanizácie, zatiaľ čo iránsky veľvyslanec vyjadril záujem o väčší dovoz poľnohospodárskych výrobkov zo Srbska, ako aj o nadviazanie priamej spolupráce medzi srbskými a iránskymi spoločnosťami v oblasti semenárstva, agrotechniky, zavlažovania, živočíšnej výroby a spracovateľského priemyslu.