Pri príležitosti Týždňa ženského podnikania usporiadalo včera Gymnázium Branka Radičevića v Starej Pazove debatu, ktorej sa zúčastnili žiačky školy.
Hostkou debaty bola Katica Dobrodolcová-Petrovićová, majiteľka účtovníckeho podniku a úspešná podnikateľka, ktorá žiačkam predstavila mimoriadne príležitosti vo svete biznisu. Diskusiu moderovali tri žiačky školy.
V úvodnej časti sa prihovorila riaditeľka školy Ľudmila Rakočevićová. Podľa jej slov prejavilo záujem o toto podujatie 70 žiačok školy (z celkového počtu 400 žiakov v škole), ktoré mali možnosť dozvedieť sa veľa z oblasti ženského podnikania.
Už päť rokov si v staropazovskom Gymnáziu Branka Radičevića pripomínajú tento týždeň. Táto diskusia je iba jednou z aktivít, ktoré žiačkam umožňujú priamy kontakt s úspešnými podnikateľkami. Ako uviedla riaditeľka školy, má to byť podnetné opatrenie a inšpirácia pre žiačky, ak by sa v budúcnosti rozhodli pre súkromné podnikanie.
Hostka diskusie, ktorá je aj bývalou žiačkou staropazovského gymnázia, uviedla, že v Srbsku je prevaha účtovníčok žien a jej cieľom bolo poukázať na krásu a profesionalitu tohto povolania a inšpirovať mladé dievčatá k rozvíjaniu podnikateľských nápadov a nájdeniu odvahy na potrebné kroky v budúcnosti. Dobrodolcová-Petrovićová, ktorá podniká už 22 rokov a zamestnáva štyri osoby, zdôraznila, že postavenie podnikateliek, najmä v jej oblasti, nikdy nebolo zanedbané. Ako povedala, táto práca je veľmi zodpovedná, ale prináša aj dobrý finančný zisk.
Dnes bude hostkou Ružica Ragastovcová, ktorá sa už tri desaťročia zaoberá prácami s poľnohospodárskymi strojmi. Avizovaná je aj návšteva Svetlany Nikolinovej, majiteľky podniku na výrobu koláčov a iných pochúťok.