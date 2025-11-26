Šéf srbskej diplomacie Marko Đurić sa stretol v Paláci Srbska s ministrom zahraničných vecí a obchodu Maďarska Pétrom Szijjártóom.
Na spoločnej tlačovej konferencii minister Đurić odkázal, že pre Srbsko neexistuje bližší a lepší priateľ ako maďarskí priatelia, a dodal, že spolupráca medzi týmito dvoma krajinami sa v priebehu rokov stala najlepším možným príkladom európskej spolupráce a zlepšovania vzťahov medzi krajinami.
Đurić uviedol, že dnes hovorili aj o tom, ako urýchliť výstavbu nových ropovodov a plynovodov, ktoré zabezpečia väčšiu energetickú bezpečnosť pre obe krajiny v tomto ťažkom období.
Po stretnutí Szijjártó povedal, že dnes dohodnú technické detaily o pomoci našej krajine pri zásobovaní energiou, a odkázal, že Maďarsko nenechá Srbsko bez zdrojov. Zdôraznil, že tak ako sa Maďarsko vždy mohlo spoľahnúť na Srbsko, čo sa týka dodávok energie, aj Srbsko sa môže vždy spoľahnúť na Maďarsko, aby si zabezpečilo potrebné energetické suroviny.