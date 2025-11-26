V pondelok 1. decembra o 12. hodine sa v priestoroch Archívu Mesta Nový Sad bude konať informačný deň o energetickej efektívnosti. Organizátorom podujatia je Mesto Nový Sad a určené je občanom aj podnikateľským subjektom. Novinkou tohtoročnej výzvy je aj dodatočná podpora sociálne zraniteľným skupinám obyvateľstva.
Účastníci sa budú môcť dozvedieť viac o podmienkach podávania žiadostí, dostupných opatreniach energetickej obnovy (výmena okien a dverí, zlepšenie izolácie, výmena kotlov, inštalácia solárnych panelov a pod.), výške nenávratných finančných prostriedkov a spôsobe ich poskytovania, potrebnej dokumentácii a postupe podania žiadosti a pod.
Prítomným budú k dispozícii zástupcovia Ministerstva baníctva a energetiky, Mestskej správy pre ochranu životného prostredia, členovia Tímu pre prijímanie sťažností a informovanie občanov, ako aj členovia Komisie pre realizáciu programu energetickej obnovy Mesta Nový Sad, ktorí budú odpovedať na otázky a poskytovať podporu počas procesu podávania žiadostí.