Kultúrno-umelecký spolok Vladimíra Mičátka včera už po tretíkrát pre autorov píšucich po slovensky usporiadal Kysáčske literárne pero, ktoré sa uskutočnilo v miestnostiach Slovenského národného domu v Kysáči.
Prítomných privítal predseda spolku Michal Francisty a na úvod vysvetlil, že sa toto literárne podujatie uskutočňuje 25. novembra práve preto, lebo si na tento dátum pripomíname úmrtie slovenského prekladateľa, publicistu a učiteľa v Kysáči Vladimíra Mičátka. Podujatie po prvýkrát usporiadali roku 2021 a druhýkrát v roku 2023, teda uskutočňuje sa každý druhý rok.
Na podujatí sa svojou tvorbou predstavili účastníci z Kysáča, Petrovca a zo zahraničia. Svoje práce prečítali Michal Ďurovka, Mária Drieňovská, Zuzana Grňová-Agarská, Mária Sláviková, Zuzana Ferková a Michal Francisty, zatiaľ čo práce Márie Streicherovej, Jána Čemana, Anny Legíňovej, Kataríny Arňašovej a Tomáša Častvena prečítal Michal Francisty.
O literárnych prácach účastníkov sa zmienil redaktor knižných vydaní, výtvarný teoretik a kritik Vladimír Valentík, pochválil účastníkov a poskytol im užitočné rady, ako zdokonaliť svoje prozaické a básnické prejavy. Prihovorila sa aj Dr. Daniela Marčoková, profesorka na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade, tiež pochválila všetkých účastníkov, že sa podujali na toto dielo, a podporila ich snahu.
Na záver predseda Kultúrno-umeleckého spolku Vladimíra Mičátka M. Francisty každému účastníkovi ako odmenu za účasť odovzdal pero, ďakovný list a knihu, ktorú pre toto podujatie venoval Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov.