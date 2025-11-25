Fórum pre edukáciu, spoluprácu, afirmáciu a podporu občianskej spoločnosti Nový Sad v spolupráci s Pokrajinským sekretariátom pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národné spoločenstvá vyhlásilo konkurz na predkladanie autorských materiálov na tému podporovania multikulturalizmu, zlepšovania medzietnickej tolerancie a zachovávania kultúrnej identity etnických spoločenstiev v AP Vojvodine pod názvom Pohľadnica ku Dňu ľudských práv.
Právo účasti majú žiaci nižších ročníkov základných škôl na území AP Vojvodiny a potrebné je zaslať len jednu výtvarnú prácu od jedného autora.
V rámci uvedenej témy by mal autorský materiál vyjadriť autentický osobný pohľad na etnickú rozmanitosť alebo kultúrne špecifiká etnických spoločenstiev v AP Vojvodine.
Konkurz je otvorený do 8. decembra a všetky informácie sú dostupné na stránke Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá.