Národná banka Srbska informuje verejnosť, že v súlade s oznámením prezidenta Srbska v prípade, že spoločnosť NIS nezíska licenciu na podnikanie do stanoveného termínu, zastaví platobný styk s uvedenou spoločnosťou, aby sa nijakým spôsobom neohrozila stabilita domáceho finančného systému a aby platobný styk v krajine fungoval bez problémov.
Prezident Srbska Aleksandar Vučić dnes skôr vyhlásil, že ak nezískame operatívnu licenciu pre Naftový priemysel Srbska (NIS), od pondelka žiadna banka nebude spolupracovať s touto spoločnosťou.