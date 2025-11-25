Predseda vlády Srbska Đuro Macut dnes na otvorení národnej konferencie Rovnaké. Bezpečné. Posilnené uviedol, že od roku 2012 dodnes klesol počet úmrtí v dôsledku domáceho násilia o 40 percent, pričom v roku 2024 bol zaznamenaný najnižší počet úmrtí tohto druhu za posledných 15 rokov.
Macut na konferencii, ktorá sa konala pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti násiliu na ženách, zdôraznil, že povinnosťou vlády, štátu a celej spoločnosti je nereagovať len vtedy, keď k násiliu dôjde, ale usilovať sa mu predchádzať.
Zdôraznil, že naša krajina urobila od roku 2012 významný krok v boji proti násiliu na ženách – počnúc ratifikáciou Istanbulského dohovoru v roku 2013, po ktorom sa začala systémová zmena.
Podľa jeho slov prijatím Zákona o predchádzaní násiliu na ženách v roku 2016 získal štát jasné nástroje na koordinovanú a rozhodnú reakciu na tento spoločenský problém.