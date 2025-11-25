Večierok Z pera hložianskych autorov sa pomaly už stáva tradičným a každoročným podujatím v Hložanoch. Aj tohto roku ho pripravili a zrealizovali v pondelok večer 24. novembra v kaviarni Pod lipami. Na tomto večierku svoje literárne vlohy majú možnosť predstaviť už afirmovaní hložianski autori, ako aj viacerí autori, ktorí nie tak často sa odvážili publikovať svoje literárne výtvory. Organizátormi podujatia sú Miestny odbor Matice slovenskej v Srbsku (MOMS) Hložany a Spolok žien Slovenka. Podujatie tohto druhu je takpovediac jedinečné v našich prostrediach.
Ako odznelo, ešte pred prvým stretnutím Hložančanov literátov boli spoločné večierky výtvarníkov a milovníkov krásneho slova pod vedením Mr. Samuela Feketeho a po jeho úmrtí vznikla idea a zárodok tohto súčasného podujatia. Prvý zraz miestnych, ktorí sa prejavovali alebo sa viac sporadicky než sústavne vyjadrujú literárne, bol 11. marca 2013 v kaviarni Pod lipami. Vtedy MOMS Hložany po prvýkrát usporiadal literárny večierok pomenovaný Z pera hložianskych autorov. Ďalšiu edíciu večierka pripravili aj so Spolkom žien Slovenka o rok 16. júna 2014. Potom nastala prestávka a nasledujúci večierok hložianskych literátov, keď sa verejnosti predstavili, bolo až roku 2021, 19. septembra, a odvtedy spoločnými silami dvojica organizátorov každý rok pokračujú a pravidelne organizujú toto literárne stretnutie.
Po siedmykrát toto podujatie odznelo na tradičnom mieste a o jeho zdarný priebeh sa postarali aj matičiari, ale aj aktivistky v spolku.
Večierok aj tohto roku zoskupil milovníkov literatúry a krásneho slova, ale aj hudobných prednesov. Na ňom sa predstavili Hložančania, ktorí zväčša vo voľnom čase píšu zo záľuby. Tvoria básne, úvahy, poviedky pre deti a dospelých, píšu spomienky, kratšie texty a ide prevažne o príbehy z vlastného života. V tohtoročnej edícii literárneho stretnutia v Hložanoch sa s vlastnou tvorbou predstavilo sedem autorov, ktorí svoje príspevky aj osobne predniesli.
Na úvod sa v mene organizátorov prihovorili Viera Miškovicová, predsedníčka Spolku žien Slovenka, a Ondrej Zahorec, predseda MOMS Hložany. Zahorec sa vynasnažil zmapovať literárne a publicistické dosahy nielen súčasných spoluobčanov, ale i tých v minulých storočiach, práce ktorých zostali zaznamenané v súdobej tlači. Od najstaršieho tvorivého Juraja Rohoňa. Prečítal aj báseň niekdajšieho richtára Jána Pagáča, ktorý svoju báseň uverejnil v medzivojnovom období v mesačníku Evanjelický hlásnik roku 1928.
Moderátorskú taktovku potom prebrala Mária Šulcová. V krátkych črtách predstavila každého z účinkujúcich autorov a vymenovala aj kde vlastné práce uverejňovali a aké ocenenia za ne dosiahli a v ktorých publikáciách sú zastúpení. Hložianski autori tvoria a uverejňujú, ako odznelo, i po slovensky, i po srbsky.
Na 7. večierku Z pera hložianskych autorov účinkovali a zo svojich prozaických a básnických prác prečítali Zuzana Šranková, Zuzana Turóciová, Zuzana Dudková, Samuel Valo, Zuzana Korčoková, Mária Šulcová a Ondrej Zahorec.
Večierok ozvláštnili aj hudobné body mladých gitaristov, ktorých pred niekoľkými mesiacmi zoskupil a nacvičuje Marko Šalić z Klubu klasickej gitary Akord z Báčskej Palanky. Skupinu gitaristov tvoria Stanislav a Filip Balcovci, Emanuela Anna Balážová a Mia Saračová, ktorá zaspievala aj jednu ľudovú pieseň a spoločne na gitarách zahrali niekoľko pesničiek.
Organizátori na záver všetkým účinkujúcim rozdelili diplomy a knižné darčeky ako rozpomienku na tento večer.