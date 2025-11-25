Prezident Srbska Aleksandar Vučić uviedol, že rafinéria NIS sa nachádza v takzvanom procese „tichého chodu“.
„Ešte nie je odstavená, ale pracuje v zníženom režime. Máme ešte štyri dni do úplného zastavenia rafinérie, ak nedôjde k udeleniu licencie zo strany amerického OFAC-u, teda americkej vlády,“ povedal Vučić.
Zdôraznil, že dúfali, že dostanú povolenie na pokračovanie prevádzky a pracovnú licenciu, no dospeli k záveru, že americká strana chce vidieť, počuť a získať ešte ďalšie informácie, aby mohla zvážiť a prípadne prijať kladné rozhodnutie o vydaní pracovnej licencie na ďalších 45 alebo 60 dní.
„Dnes a zajtra už nebudeme môcť nič zmeniť. Ak príde štvrtok, rafinéria sa zastaví. Budeme hovoriť o následkoch. Tie sú také, že potrebujeme odborníkov – hovorím vám, na opätovné spustenie prevádzky je potrebných 14 dní. A, samozrejme, zvyčajne aj viac. Rátajte s 20 a viac dňami, čo znamená, že je isté, že rafinéria nebude pracovať do Nového roka a otázne je, ako to bude vyzerať po tom,“ zdôraznil prezident Srbska.
Prezident Srbska zdôraznil, že následky zastavenia činnosti NIS-u sú predovšetkým spojené so sekundárnymi sankciami.
„Národná banka dostala upozornenie, rovnako ako všetky obchodné banky, že sa môžu stať predmetom sankcií. Tým ohrozujeme centrálnu, ale aj všetky obchodné banky. To znamená, že môže dôjsť k úplnému zastaveniu platobného styku a služieb pre obyvateľstvo, k zastaveniu fungovania platobných kariet, poskytovania úverov a všetkého ostatného,“ zdôraznil Vučić a doložil, že existuje 60-percentná šanca, že nám neudelia operatívnu licenciu, a 40 percent, že ju v nasledujúcich 36 hodinách udelia.
„Mojou ideou je dať ruskej strane určitý čas. Sankcie boli zavedené až 9. októbra a vtedy sme boli aj formálne informovaní, že sa požaduje zmena vlastníctva,“ zdôraznil prezident Srbska.
Poukázal na to, že po 50 dňoch, ak nedôjde k podpísaniu kúpnej zmluvy, Srbsko zavedie vlastnú správu a vtedy ponúkne ruským partnerom najvyššiu možnú cenu.
„Nechceme okamžite pristúpiť k znárodneniu. To nie je dostatočný čas, ale viac ako to jednoducho nedokážeme vydržať,“ povedal.