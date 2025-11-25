V organizácii Ekonomicko-obchodnej školy Vuka Karadžića v Starej Pazove sa 20. a 21. novembra konal humanitárny bazár. Počas dvoch dní v aule školy vládla atmosféra solidarity a spolupatričnosti. Žiaci školy predávali slané a sladké pochúťky, ktoré pripravili v tejto výchovno-vzdelávacej ustanovizni, s cieľom pomôcť svojej spolužiačke, ktorá bojuje s leukémiou.
Týmto bazárom odkázali chorej žiačke, ktorá prežíva ťažké obdobie, že celá škola stojí pri nej a že im chýba. Bazárom jej zaslali veľa podpory, pozitívnych myšlienok a zaželali jej rýchle uzdravenie a skorý návrat medzi nich. Žiaci ekonomicko-obchodnej školy týmto ukázali, aké je silné priateľstvo, keď je najviac potrebné.
Profesori sú hrdí na svojich žiakov s veľkým srdcom a týmto humanitárnym bazárom ukázali, že dobré skutky nepoznajú hranice. Slané a sladké pochúťky, ktoré sa vo štvrtok a piatok predávali na bazáre, pripravili žiaci prvého, druhého a tretieho ročníka vzdelávacích profilov kuchár a cukrár spolu so svojimi profesormi, a to na hodinách praktickej výučby.
Týmto sa táto humanitárna akcia nekončí. Žiacky parlament školy v dňoch 24. až 28. novembra organizuje humanitárny futbalový turnaj, na ktorom sa zúčastnia aj žiaci tamojšieho Gymnázia Branka Radičevića a Technickej školy v Starej Pazove.