Dom zdravia Nový Sad pozýva ženy vo veku od 25 do 64 rokov, ktoré tri roky alebo dlhšie neboli na gynekologickej prehliadke a nemali vykonaný PAPA test, aby sa zapojili do skríningového programu na včasné odhalenie rakoviny krčka maternice.
Prehliadka je bezplatná a možno si ju objednať zavolaním na číslo 021 4879 000, kontaktovaním tímovej sestry vybraného gynekológa alebo osobne na priehradke Gynekológie, každý pracovný deň od 7.00 do 20.00.
Pripomínajú, že je pri objednávaní termínu potrebné zdôrazniť, že ide o prehliadku v rámci skríningu.
Ako ďalej uvádzajú, s viac ako 1 300 novodiagnostikovanými a približne 500 zomrelými ženami je rak krčka maternice druhou najčastejšou príčinou ochorení a štvrtou príčinou úmrtí na rakovinu v našej ženskej populácii. V Srbsku každý deň zomrie najmenej jedna žena a štyri ženy ochorejú na rak krčka maternice.