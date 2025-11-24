Skúsení volejbalisti VK Kulpín pokračujú vo víťaznej sérii. Včera odohrali svoj šiesty zápas v sezóne a zaznamenali aj šiestu výhru.
VK Kulpín: Stanislav Zima, Erik Kreko, Boris Relota, Darko Ćirić, Miloš Gostović, Nemanja Petrović, Ilija Ljubojević, Marko Šupić, Uroš Gajić, Duško Babić, Vučeta Pešikan, Vuk Barišić a Maksim Teslić.
Na domácej pôde VK Kulpín privítal VK Stražilovo zo Sriemskych Karloviec. Hostia vstúpili do zápasu s agresívnym útokom a ich cieľom bolo získať prvý set, čo sa im nakoniec aj podarilo. Tréner seniorov Boris Relota následne urobil niekoľko zmien v zostave a motivoval hráčov, aby zahrali na vysokej kvalite. Rozdiel v nasledujúcich setoch bol 10 až 15 bodov v prospech Kulpína. Relota zapájal do hry všetkých hráčov, a tak spoločnými silami prispeli k víťazstvu. Všetky tri nasledujúce sety po prvom teda zvíťazili Kulpínčania. Konečný výsledok bol 3 : 1 (19 : 25, 25 : 18, 25 : 12 a 25 : 18).
Najbližší víkend Kulpínčania budú hosťovať v Kikinde.