V sobotu 22. novembra v Mestskej koncertnej sieni Aleksandra S. Vujića sa uskutočnil zborový hudobný večer Rozospievaná Vojvodina. V programe účinkoval domáci Vokálny súbor Musica Tisiana (Senta), Komorný zbor Musica viva (Báčsky Petrovec) a ženská vokálna skupina Mironosice (Subotica).
Rozospievaná Vojvodina je koncertná séria, na ktorej sa zúčastňujú vokálne súbory a zbory z Vojvodiny, ktoré jednotlivo reprezentujú rôzne kultúrne a etnické špecifiká z rôznych oblastí pokrajiny.
Projekt bol prvýkrát realizovaný v roku 2022 s cieľom pestovať zborovú tradíciu, spoznávať kultúru iných národov a národnostných menšín prostredníctvom spolupráce a socializácie medzi zbormi. Doteraz sa koncerty konali v Čoke a Vrbase, Báčskom Petrovci a Sente.
Tohtoročný koncert v Sente, v spolupráci so Strednou školou Stevana Mokranjca v Sente a Komunitným centrom Lajosa Turza, podporuje Obec Senta, pričom patrónom celého projektu je Pokrajinský sekretariát pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami.
Petrovské zboristky a zboristi, keďže Komorný zbor Musica viva pôsobí ako zmiešaný zbor, vystúpil s už vopred nacvičeným repertoárom, skladby vo viacerých jazykoch predniesli trojhlasne a štvorhlasne.
„Chceli by sme poďakovať zboru Musica Tisiana za výnimočný spoločný, umelecký zážitok z vystúpenia na koncerte Rozospievaná Vojvodina. Zbor Musica viva sa vždy rád zúčastňuje koncertov v Sente a jedným z dôvodov je vrúcna priateľská atmosféra a vďačné publikum. Ďakujeme za pozvanie,“ vyjadrila sa v mene zboru Musica viva jej vedúca a dirigentka Mariena Stankovićová-Kriváková.
„Veľmi pekne ďakujeme za tieto milé slová. Sme nesmierne hrdí na spoluprácu, ktorú budujeme už mnoho rokov, a práve toto spojenie robí naše spoločné koncerty výnimočnými. Napĺňa nás radosťou, že ste si so sebou odniesli krásne dojmy. Tento pocit je vzájomný, pretože pre nás je každá návšteva u vás v Báčskom Petrovci skvelým zážitkom a mimoriadnou radosťou. Ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie aj tento rok. Dovidenia o rok,“ opätovala slová vďaky a už aj vzájomného priateľstva vedúca domáceho zboru Musica Tisiana Kinga Bíró-Magyariová.
Kinga Bíró-Magyariová ako organizátorka podujatia k tomu ešte pridala, že hlavným cieľom koncertnej série je spoznať kultúru krajiny, zvyky a tradície iných národov a národnostných menšín a vymeniť si odborné skúsenosti.