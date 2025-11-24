Včera v pivnickom Dome kultúry doznel 59. ročník Stretnutia v pivnickom poli, na ktorom sa tento rok predstavilo 27 spevákov z Báčky, Banátu, Sriemu a Chorvátska. Absolútnym víťazom festivalu sa stal debutant Marek Valentík z Pivnice.
Program 59. ročníka sa začal už v sobotu 15. novembra výtvarným táborom pivnických umelcov, ktorý sa uskutočnil v priestoroch Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Pivnica. Centrálny festivalový program odštartoval v piatok 21. novembra otvorením dvoch výstav v Dome kultúry a bazárom ručných prác slovenských spolkov žien v Hasičskom dome.
O 20. hodine bol slávnostne otvorený 59. ročník festivalu. Úvodné slová patrili Dušanke Petrákovej, predsedníčke Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, a Michalovi Pavúkovi, veľvyslancovi Slovenskej republiky v Srbsku, ktorý festival aj oficiálne otvoril. Medzi prítomnými boli aj Anna Speváková, riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, Milan Čavić, predseda Zhromaždenia Obce Báčska Palanka, Andrej Hodolič, honorárny konzul SR v Srbsku, Milina Sklabinská, riaditeľka Krajanského múzea Matice slovenskej v Bratislave, Juraj Červenák, predseda Matice slovenskej v Srbsku, a Anna Čásarová, povereníčka Rady Miestneho spoločenstva Pivnica. Na včerajšom koncerte medzi prítomnými bol aj podpredseda Pokrajinskej vlády Tomislav Žigmanov, ktorý sa prítomným aj prihovoril.
Na festivale vystúpilo 27 spevákov z Pivnice, Padiny, Báčskeho Petrovca, Kysáča, Iloka, Kovačice, Lugu, Nového Sadu, Hložian, Boľoviec, Erdevíka, Kulpína, Lalite, zo Selenče a Starej Pazovy. Prednes a autentickosť piesní hodnotila porota v zložení: Slovenka Benková, Tatiana Jašková a Boris Babík. Tradičný odev posudzovali Patrik Rago a Anna Séčová-Pintírová.
Spevákov sprevádzal 14-členný orchester v zložení: Ondrej Maglovský (predník a vedúci orchestra), I. husle – Đorđe Petriško, Pavel Tomáš ml., Igor Havran, Ivan Šándor; II. husle – Štefan Brňa, Miljana Kostićová, Miroslav Majstorović, Marína Glumcová; ďalej Andrei Solopa (cimbal), Tomáš Kámaň (harmonika), Juraj Súdi ml. (violová kontra), Ervín Malina (kontrabas) a Vladica Stanković (flauta).
Po dvoch súťažných koncertoch nasledovalo v nedeľu 23. novembra vyhodnotenie spevákov. Poroty rozhodli takto: prvú cenu za spevácky výkon získal domáci spevák Marek Valentík, druhú cenu si odniesla Lyduška Kolárová z Erdevíka a tretiu cenu získal tiež Pivničan Kristián Baďura.
Ceny za autentickosť piesne boli udelené Adamovi Vladislavovi Stupavskému z Hložian a Martine Mitnáverovej zo Starej Pazovy.
Cena obecenstva tento rok pripadla Kristiánovi Baďurovi, ktorý si tak okrem tretej ceny odniesol aj ocenenie publika.
Cenu ľudového orchestra, udeľovanú po tretíkrát, získala Lenka Hodoličová z Kulpína.
Cenu mládežníckeho časopisu Vzlet pre najmladšieho účastníka získala Padinčanka Maja Durgalová.
Porota hodnotiaca autentickosť ľudového kroja udelila ceny Valentínovi Dankovi z Lugu a Ivane Hriešikovej z Kovačice.
Festival spoločne organizovali Slovenský kultúrno-umelecký spolok Pivnica, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Obec Báčska Palanka a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Podporu poskytli Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné spoločenstvá, Pokrajinský sekretariát pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami a významnou mierou pomohol aj slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor Pivnica.