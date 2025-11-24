Zimné majstrovstvá Vojvodiny v plávaní pre mladších pionierov a pionierov uskutočnilo sa 22. novembra v Novom Sade.
Majstrovstiev sa zúčastnil aj Martin Husárik z Kovačice, plavec pančevského Plaveckého klubu Dinamo, ktorý sa v kategórii chlapcov v disciplíne 100 m znak umiestnil na prvom mieste. Rovnaký úspech dosiahol aj v disciplíne 100 m motýlik.
V kategórii chlapcov vo veku 11 – 12 rokov, v disciplíne štafetových pretekov 4 x 100 m, Plavecký klub Dinamo, vrátane Husárika, obsadil tiež prvé miesto.
V rovnakej kategórii v disciplíne prsia 100 m Husárik získal 3. miesto, kým v disciplíne 200 m polohové preteky skončil na 6. mieste.