V poradí 9. Pazovské divadelné dni – jesennú časť, včera večer uzavreli divadelníci z Požarevca. Členovia Divadla Milivoja Živanovića pri Stredisku pre kultúru Požarevac zahrali predstavenie Dušana Kovačevića Profesionalac v réžii Vladimira Jevremovića, ktorý v predstavení zároveň hrá jednu z dvoch hlavných úloh. Ako nám povedal pred vystúpením, do divadla sa po mnohých rokoch opäť vrátil a týmto svojím režijným debutom chcel vzdať aj vďaku svojmu zosnulému otcovi, ktorý bol tiež veľkým divadelníkom.
Dej sleduje bývalého agenta spravodajskej služby, dnes taxikára, ktorý sa stretáva s niekdajším univerzitným profesorom, ktorý bol riaditeľom spoločnosti. S týmto divadlom mal súbor premiéru 12. októbra. Napriek tomu, že mnohí toto Kovačevićovo dielo poznajú najmä z filmovej verzie, aj v nedeľu bolo početné obecenstvo, ktoré výkony hercov odmenilo silným potleskom, rovnako ako počas celého divadelného festivalu.