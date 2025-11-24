V Padine sa po druhý raz koná Šljok fest, festival venovaný propagácii pálenky, ktorý aj v tomto roku prilákal mimoriadny záujem účastníkov.
Na podujatie bolo prihlásených viac ako 200 vzoriek pálenky od výrobcov z rôznych častí Srbska a regiónu, čím festival prekonal očakávania organizátorov.
Odborná komisia na čele so známym degustátorom Nemanjom Stevanovićom posúdi kvalitu prihlásených vzoriek. Najúspešnejší výrobcovia budú ocenení na slávnostnej ceremónii, ktorá sa uskutoční v sobotu 13. decembra v pohostinskom zariadení Hole v Padine.
Podujatie bude otvorené pre verejnosť a návštevníci budú mať príležitosť ochutnať rôzne druhy páleniek zo všetkých kútov Srbska a regiónu.