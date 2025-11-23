Ministerka baníctva a energetiky Dubravka Đedovićová-Handanovićová vyhlásila dnes večer po stretnutí prezidenta Srbska Aleksandra Vučića s tímami zodpovednými za energetickú bezpečnosť a stabilitu, že zajtra alebo pozajtra sa očakáva odpoveď USA ohľadom fungovania Naftového priemyslu Srbska (NIS) a zdôraznila, že občania sa nemusia obávať, pretože bude dostatok všetkých ropných derivátov.
Đedovićová-Handanovićová povedala, že bol navrhnutý odchod ruského vlastníctva z NIS a rozhovory o tom prebiehajú. Bolo to potvrdené aj americkej administrácii a teraz sa bude musieť rozhodnúť, či bude Naftový priemysel Srbska môcť naďalej nerušene fungovať.
Ministerka tiež oznámila, že v pondelok sa uskutoční mimoriadne zasadnutie vlády Srbska, na ktorom sa bude rokovať o otázkach týkajúcich sa NIS, a zdôraznila, že vláda Srbska má vypracované scenáre, ako zabezpečiť trh s ropnými derivátmi tak, aby občania nepocítili nijaké následky.
Đedovićová-Handanovićová povedala, že vláda Srbska bude pokračovať s určitými rozhodnutiami, kým sa čaká na konečné vyjadrenie zo strany USA, a že bude naďalej transparentne a otvorene informovať verejnosť, ako to robila aj doteraz.