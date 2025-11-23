Na repertoári 9. Pazovských divadelných dní včera večer vystúpili divadelní ochotníci z Ubu. Členovia Divadla Rašu Plaovića v Ube zahrali predstavenie Zlatana Fazlagića a Zorana Bačića Ljubavno pismo v réžii Duška Aškovića.
Toto bolo ich 4. vystúpenie na festivale a tentoraz sa obecenstvu predstavili s hit komédiou Ljubavno pismo. Komédia vyvolala pozitívnu reakciu a veľa smiechu v obecenstve. Hovorí o rodinných a kmotrovských vzťahoch, o úprimnosti, klamstvách a láske, o našej mentalite a zvykoch. Divadlo v Ube má dlhú a úspešnú tradíciu a za posledných šesť rokov až trikrát sa našli medzi ôsmimi najlepšími predstaveniami v Srbsku. Súbor predstavenia Ljubavno pismo po májovej premiére je ovenčený mnohými uznaniami a zúčastnil sa i na tohtoročnej republikovej prehliadke ochotníckych divadiel v Kule.
Dnes večer v divadelnej sále festival zatvoria ochotníci z Požarevca. Členovia Divadla Milivoja Živanovića pri Stredisku pre kultúru Požarevac zahrajú predstavenie Dušana Kovačevića Profesionalac v réžii Vladimira Jevremovića.