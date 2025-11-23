1855 – narodil sa spisovateľ Stevan Sremac, člen Srbskej kráľovskej akadémie, jeden z najvýraznejších realistov srbskej literatúry. Písal vtipné príbehy prevažne z provinčného života, v ktorých opisoval povahu a špecifické typy ľudí, často podľa skutočných udalostí. Medzi jeho najznámejšie diela patria Pop Ćira i pop Spira, Ivkova slava, Zona Zamfirova, Nasradin-hodža a iné.
1870 – založené bolo Valjevské gymnázium.
1883 – narodil sa mexický maliar José Clemente Orozco. Bol považovaný za najväčšieho maliara nástenných malieb 20. storočia a zdobil mnoho budov po celom Mexiku a Spojených štátoch. Inšpiroval sa indickými a starými mexickými motívmi.
1889 – v Palais Royal Saloon Bar v San Franciscu bol nainštalovaný prvý hudobný mincový automat na svete – jukebox.
1890 – Luxemburské veľkovojvodstvo sa osamostatnilo od Holandska.
1896 – narodil sa český komunistický politik a štátnik Klement Gottwald, prvý komunistický prezident bývalého Československa.
1941 – narodil sa známy taliansky herec a spevák Franco Nero.
1961 – Žeželjov most cez Dunaj v Novom Sade bol otvorený pre dopravu. Zbúraný bol 26. apríla 1999 počas agresie NATO.
1980 – pri zemetrasení v južnom Taliansku zahynulo približne 3 100 osôb a ďalších okolo 9 000 osôb utrpelo zranenia. Išlo o jednu z najväčších prírodných katastrof, aká postihla západnú Európu.
1987 – v Bratislave zomrel spisovateľ Daniel Okáli. Ľavicový politik, patril k davistom. Bol povereníkom vnútra, neskôr odsúdený v procese s buržoáznymi nacionalistami a väznený. V r. 1963 ho rehabilitovali, pracoval v Ústave slovenskej literatúry SAV.
1992 – narodila sa americká speváčka a herečka Miley Cyrus.