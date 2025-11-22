VKP Novosadska toplana vyhlásila verejné obstarávanie na vypracovanie predbežnej štúdie uskutočniteľnosti zariadenia na výrobu energie z odpadu a špecifického odpadu (palivá RDF/SRF).
Odhadovaná celková hodnota obstarávania je 22 000 000 dinárov bez DPH, uvádza sa v dokumente zverejnenom na portáli verejného obstarávania.
Lehota na predkladanie ponúk alebo prihlášok je 15. december do 11.00 hodiny.
RDF (Refuse-Derived Fuel) a SRF (Solid Recovered Fuel) predstavujú alternatívne palivá získané spracovaním komunálneho a priemyselného odpadu.
Tieto palivá vznikajú triedením, sušením a mechanickým spracovaním odpadu, pri ktorom sa odstraňujú materiály, ktoré nie je možné spaľovať, zatiaľ čo horľavé časti, ako plast, papier či textil, sa pripravujú na energetické využitie.