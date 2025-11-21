Predseda vlády Srbska Đuro Macut vyhlásil, že na dnešnom samite lídrov západného Balkánu v Tirane trval na otvorení Klastra 3 a ostatných kapitol, na ktoré naša krajina čaká už viac ako tri roky.
Premiér Macut v vyhlásení pre agentúru Tanjug ocenil, že Srbsko splnilo veľký podiel požiadaviek na pristúpenie k Európskej únii a že je na dobrej ceste splniť do konca roka zostávajúce lehoty, ako aj v budúcom roku pokračovať v nových aktivitách.
Ako sa uvádza v oznámení vlády, premiér zdôraznil, že hlavnými témami samitu boli otázky týkajúce sa oblasti ekonomiky a dopravy, teda prepojenosti regiónu, a hovorili aj o témach, ktoré už boli otvorené na samite v Londýne – napríklad o zóne voľného roamingu v regióne západného Balkánu, ktorá je mimoriadne dôležitá.
„To, čo sme už iniciovali a podporili, je komunikácia s dopravcami, teda vodičmi kamiónov, ktorí pracujú v regiónoch Schengenského priestoru, keďže krajiny západného Balkánu sú z tohto rámca vyňaté,“ uviedol premiér.
Podľa jeho slov práve z tohto dôvodu Srbsko navrhuje novú metodológiu počítania času pobytu a spoločne s Veľkou Britániou tento návrh v najbližšom období predloží Európskej komisii.