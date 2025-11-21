Včera 20. novembra bola v Múzeu Pošty Srbska na slávnostnom ceremoniáli predstavená nová emisia poštových známok Priatelia Srbska, ktorá prostredníctvom motívov národných krojov zobrazuje kultúrne a historické väzby Srbska so Slovenskom, Gréckom, Španielskom, Rumunskom a Cyprom.
Riaditeľ Pošty Srbska Zoran Anđelković na pamiatku úspešnej spolupráce odovzdal pamätné známky zástupcom veľvyslanectiev zapojených do projektu a poďakoval ich krajinám za spoločné úsilie pri vytvorení tejto mimoriadnej spomienkovej série.
Veľvyslanec Michal Pavúk poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii tejto významnej filatelistickej edície, a zdôraznil, že ide o ďalšie potvrdenie blízkosti a priateľstva slovenského a srbského ľudu.
Veľvyslanectvo SR v Belehrade zároveň poďakovalo SĽUK-u za spoluprácu na tomto projekte prostredníctvom poskytnutia fotografií krojov z Krakovian, ktoré boli použité na spoločnej známke.