Na Novosadskom veľtrhu sa 28. novembra bude konať prvá Vojvodinská burza chutí. Organizátori plánujú toto podujatie usporadúvať každý druhý piatok a toto prvé sa uskutoční v rámci Medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu, ktorý bude prebiehať od 27. do 29. novembra.
Na Vojvodinskej burze chutí si návštevníci budú môcť vychutnať pestrú a rozmanitú ponuku výrobkov – od čerstvého ovocia a zeleniny, medu a sušených mäsových špecialít, až po víno, pálenku a domáce koláče, ručné výrobky, sadenice a kvety.